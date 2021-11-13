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Хмарно, але тепло: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики розповіли, якою сьогодні буде погода в Україні. В усіх областях хмарно, але без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У всіх регіонах сьогодні мінлива хмарність та без опадів.

На заході температура повітря складе +6+11, а вночі +3-5.

На півночі вдень очікується +4+7, а вночі -1+2.

На сході вдень синоптики прогнозують +6+8, а вночі +1+3.

На півдні буде вдень +8+11, а вночі +1+5.

У центральних областях вдень +8+11, а вночі +1+5.

Прогноз у Києві

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень буде +5+7, а вночі +1+3.

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