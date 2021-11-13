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Облачно, но тепло: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Суббота 13 ноября 2021 10:00
Облачно, но тепло: прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики рассказали, какая будет погода на выходные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики рассказали, какой сегодня будет погода в Украине. Во всех областях облачно, но без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Во всех регионах сегодня переменная облачность и без осадков.

На западе температура воздуха составит +6+11, а ночью +3-5.

На севере днем ожидается +4+7, а ночью -1+2.

На востоке днем синоптики прогнозируют +6+8, а ночью +1+3.

На юге будет днем +8+11, а ночью +1+5.

В центральных областях днем +8+11, а ночью +1+5.

Облачно, но тепло: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем будет +5+7, а ночью +1+3.

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