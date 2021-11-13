Хмарно, але тепло: прогноз погоди на сьогодні
Фото: синоптики розповіли, яка буде погода на вихідні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Синоптики розповіли, якою сьогодні буде погода в Україні. В усіх областях хмарно, але без опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.
Прогноз у всіх областях
У всіх регіонах сьогодні мінлива хмарність та без опадів.
На заході температура повітря складе +6+11, а вночі +3-5.
На півночі вдень очікується +4+7, а вночі -1+2.
На сході вдень синоптики прогнозують +6+8, а вночі +1+3.
На півдні буде вдень +8+11, а вночі +1+5.
У центральних областях вдень +8+11, а вночі +1+5.
Прогноз у Києві
Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень буде +5+7, а вночі +1+3.