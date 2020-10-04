ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Облачно, а в одной области будет дождливо: прогноз на сегодня

Автор: Дмитрий Левицкий

В воскресенье, 4 октября, погода в Украине будет преимущественно сухой и облачной. Лишь на Закарпатье сегодня возможны незначительные осадки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня небольшие дожди возможны лишь в Закарпатской области, на остальной территории будет облачно, но с прояснениями. Температура воздуха днем во всех областях будет колебаться от +21 до +24 градусов, лишь на севере термометры опустятся до +18...+19.

Ночью синоптики прогнозируют от +8 до +11 в северных и восточных областях, и от +12 до +16 на остальной территории.

Самые читаемые новости

Прогноз погоды в Киеве

В столице сегодня будет сухо и облачно. Днем термометры будут колебаться в пределах +20...+22 градусов. Температура воздуха ночью будет от +12 до +14. Ожидается юго-восточный ветер, 7-12 метров в секунду.

Напомним, украинские синоптики спрогнозировали погоду на октябрь.

Кроме того, начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык в комментарии РБК-Украина рассказал, что в этом году "бабье лето" следует ожидать в октябре.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Гидрометцентрпрогноз