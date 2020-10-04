Хмарно, а в одній області дощитиме: прогноз на сьогодні

У неділю, 4 жовтня, погода в Україні буде переважно сухою та хмарною. Лише на Закарпатті сьогодні можливі незначні опади.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні невеликі дощі можливі лише у Закарпатській області, на решті території буде хмарно, але з проясненнями. Температура повітря вдень у всіх областях коливатиметься від +21 до +24 градусів, лише на півночі термометри опустяться до +18...+19.

Вночі синоптики прогнозують від +8 до +11 у північних та східних областях, та від +12 до +16 на решті території.

Прогноз погоди у Києві

У столиці сьогодні буде сухо та хмарно. Вдень термометри будуть коливатися в межах +20...+22 градусів. Температура повітря вночі буде від +12 до +14. Очікується південно-східний вітер, 7-12 метрів на секунду.

Нагадаємо, українські синоптики спрогнозували погоду на жовтень.

Крім того, начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик в коментарі РБК-Україна розповів, що цьогоріч "бабине літо" слід очікувати в жовтні.