Облачно, а ночью до -10: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 6 декабря, будет преимущественно облачной и прохладной. Только на Закарпатье синоптики прогнозируют до +11 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах

Сегодня днем плюсовые значения температуры возможны в западных и южных областях. Там термометры покажут от 0 до +4 градусов тепла. На остальной территории страны днем прогнозируют от 0 до -3 градусов.

Ночью на востоке и севере Украины температура снизится до -6...-10 градусов, в центральных областях прогнозируют до -6...-7. Прохладно ночью будет и на юге страны, там термометры покажут от -2 до -4 градусов. Только в западных областях ночная температура будет в пределах 0...+4.

Прогноз погоды в Киеве

В столице сегодня прогнозируют дневную температуру от 0 до -2 градусов. Ночью в Киеве термометры покажут от -5 до -7 мороза. Ожидается юго-восточный ветер, 7-12 метров в секунду.

Напомним, сегодня в акватории Азовского и Черного морей ожидается шторм. Синоптики предупреждали о сильных порывах ветра и почти двухметровых волнах.