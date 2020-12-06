Хмарно, а вночі до -10: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 6 грудня, буде переважно хмарною та прохолодною. Тільки на Закарпатті синоптики прогнозують до +11 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди у регіонах

Сьогодні вдень плюсові значення температури можливі у західних та південних областях. Там термометри покажуть від 0 до +4 градусів тепла. На решті території країни вдень прогнозують від 0 до -3 градусів.

Вночі на сході та півночі України температура знизиться до -6...-10 градусів, у центральних областях прогнозують до -6...-7. Прохолодно вночі буде і на півдні країни, там термометри покажуть від -2 до -4 градусів. Тільки у західних областях нічна температура буде в межах 0...+4.

Прогноз погоди у Києві

У столиці сьогодні прогнозують денну температуру від 0 до -2 градусів. Вночі у Києві термометри покажуть від -5 до -7 морозу. Очікується південно-східний вітер, 7-12 метрів на секунду.

Нагадаємо, сьогодні на акваторії Азовського та Чорного морів очікується шторм. Синоптики попереджали про сильні пориви вітру та майже двохметрові хвилі.