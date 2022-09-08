Облачно и с дождями: какой будет погода в Украине завтра

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook .

По данным синоптиков, ночью на крайнем западе ожидаются дожди. Днем непогода накроет всю Правобережную Украину. В центре прогнозируются умеренные, а в западных областях значительные дожди.

На остальной территории нашей страны будет сухая погода с переменной облачностью. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Столбики термометров ночью покажут +3 +8 градусов в восточных и северных регионах и до +14 градусов - в других областях. Днем температура воздуха будет в среднем +14 +19 градусов. На юге, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях ожидается до +20 +25 градусов.

В Киеве завтра будет сухая погода. Температура ночью прогнозируется в районе +6 градусов, а днем +17.