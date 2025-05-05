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"Обложил данью" подчиненных. СБУ разоблачила комбата на схеме

Понедельник 05 мая 2025 16:22
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"Обложил данью" подчиненных. СБУ разоблачила комбата на схеме Фото: СБУ разоблачила комбата на схеме (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Донецкой области разоблачили командира батальона военного соединения, который организовал схему незаконного начисления повышенных выплат и обложил подчиненных "данью".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Согласно данным следствия, по представлению задержанного его подчиненные получали надбавку в размере 100 тысяч гривен за якобы пребывание на линии боестолкновения в течение всего месяца.

"Впрочем, по материалам дела, военные этого подразделения не находились на "переднем крае" так долго, а после получения выплаты каждый из них должен был "отчислить" командиру по 40 тысяч гривен", - пишет СБУ.

&quot;Обложил данью&quot; подчиненных. СБУ разоблачила комбата на схеме

Фото: СБУ разоблачила комбата на схеме (ssu.gov.ua)

В случае отказа выплачивать "дань", комбат угрожал подчиненным реальной отправкой "на ноль".

Всего за март этого года подозреваемый получил 920 тысяч гривен с "откатов". Такую же сумму он надеялся получить и за апрель, но не успел, поскольку его задержали "на горячем" во время передачи средств.

Что грозит

Комбату сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством.

Сейчас он находится под стражей с альтернативой залога в 49 млн гривен. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно задержало супругов-предателей, которые по заказу российских спецслужб готовили теракты в Днепре.

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