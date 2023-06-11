UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обійшов Надаля. Джокович став рекордсменом за виграними турнірами "Великого шлема"

Фото: сербський тенісист Новак Джокович (flickr.com)
Автор: Каріна Левицька

Новак Джокович обіграв Каспера Рууда у фіналі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. Сербський тенісист взявши 23-й титул Grand Slam.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат гри.

Сьогодні, 11 червня, відбувся фінальний матч Відкритого чемпіонату Франції з тенісу Ролан Гаррос 2023 року серед чоловіків.

У поєдинку за трофей зіграли екс-лідер чоловічого тенісу Новак Джокович та четверта ракетка світу Каспер Рууд (Норвегія). Зустріч завершилася перемогою серба у трьох сетах за 3 години та 15 хвилин.

Новак Джокович [3] - Каспер Рууд [4] - 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

У першому сеті Каспер вів 4:1 з одним брейком, проте не зміг утримати перевагу і поступився на тай-брейку. Після цього гра перейшла під контроль Новака.

Джокович утретє у кар'єрі виграв Ролан Гаррос. Усього на його рахунку 23 титули Grand Slam, що є рекордом у чоловіків.

Ми також писали, що українські спортсменки піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу пошани на першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука.

Після чого українські спортсмени вибороли дві медалі на змаганнях Кубка світу з кульової стрільби, що пройшли в столиці Азербайджану, Баку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
спортсмениТеннис