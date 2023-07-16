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Обіцяв зарізати сім'ю копа. "Арізона" вигнала скандального хокеїста з білоруським корінням

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Темпе, Неділя 16 липня 2023 11:39
Обіцяв зарізати сім'ю копа. "Арізона" вигнала скандального хокеїста з білоруським корінням Фото: Алекс Гальченюк втратив контракт із "Койотіс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Керівництво аутсайдера Національної хокейної ліги "Арізони Койотіс" вирішило розірвати контракт із центрфорвардом Алексом Гальченюком після резонансної поведінки в ситуації зі скоєнням дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TSN.

"Койотіс" попрощалися з 29-річним форвардом, якого підписали фактично два тижні тому. ДТП і неадекватна поведінка американця білоруського походження зробили його безробітним.

Гальченюк потрапив у скандал 9 липня. Поліція висунула хокеїсту кілька звинувачень – наїзд на приватну власність, хуліганство, непокора, опір під час арешту та погрози або залякування. Після того, як форвард із товаришем напідпитку врізалися в бордюр і дорожній знак їх зупинили поліцейські.

Копи попросили Гальченюка вийти з авто, а той почав конфліктувати і опинився в кайданках. По дорозі до відділку він кілька разів погрожував правоохоронцям і дозволяв собі расистські випади. Згодом почав хизуватися зв'язками в Москві, заявивши поліцейському: "Я заріжу тебе, твою дружину, твою доньку". Пізніше форвард заявив копам, що жартував із ними.

Хто такий Алекс Гальченюк

Уродженець Мілуокі, син радянського та білоруського хокеїста Олександра Гальченюка. Дитинство та юність провів у Росії.

На драфті НХЛ-2012 обраний "Монреалем" під 3-м номером. Провів 6 сезонів поспіль у складі "Канадієнс". Пізніше двічі захищав кольори "Арізони", "Піттсбурга", "Міннесоти", "Оттави", "Торонто" та "Колорадо".

У складі збірної США U-20 став чемпіоном світу в 2013 році. Того ж року здобув "бронзу" з дорослою командою на планетарному форумі в Швеції та Фінляндії.

До слова, раніше "Чикаго" забрав центрфорварда Бедарда під першим номером драфту НХЛ.

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