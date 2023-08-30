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Обіцяв "відмазати" від мобілізації за 20 тисяч доларів, викрито одесита

Середа 30 серпня 2023 15:09
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Обіцяв "відмазати" від мобілізації за 20 тисяч доларів, викрито одесита Фото: Обіцяв "відмазати" від мобілізації за 20 тисяч доларів, викрито одесита (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Одесі затримано місцевого, який обіцяв "відмазати" військовозобов’язаного від мобілізації за 20 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Суворовської окружної прокуратури міста Одеси місцевому жителю повідомлено про підозру у зловживанні впливом", - пише пресслужба.

Що сталось?

Затриманий обіцяв військовозобов’язаному за 20 тисяч доларів допомогти у виготовлені документів про непридатність до військової служби. Нібито він мав зв'язки у районному ТЦК та СП Одеси.

Фото: Обіцяв "відмазати" від мобілізації за 20 тисяч доларів, викрито одесита (t.me/pgo_gov_ua)

Зокрема він погрожував, що в інакшому випадку документи призовника по стану здоров’я не розглядатимуться взагалі.

Чоловіка затримали "на гарячому" під час отримання "хабаря".

Що далі?

"Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної схеми", - додає Офіс генерального прокурора.

Корупційні скандали в ТЦК

Після викриття на корупції та незаконному збагаченні головного військкома Одеської області Євгена Борисова, а також низки інших корупційних скандалів, в Україні пройшли масштабні перевірки.

В середині серпня президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО, яким доручили звільнити всіх начальників обласних військкоматів.

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