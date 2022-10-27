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Обещал группу инвалидности. На взятке задержан чиновник одной из областных прокуратур

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Четверг 27 октября 2022 16:30
Обещал группу инвалидности. На взятке задержан чиновник одной из областных прокуратур Фото: СБУ задержала на взятке чиновника одной из областных прокуратур (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности совместно с ГБР задержала на взятке высокопоставленного чиновника одной из областных прокуратур. За деньги он "гарантировал" оформление группы инвалидности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Во время войны чиновник обещал местному жителю свое содействие в "ускоренной" процедуре оформления II группы инвалидности его отцу для уклонения последнего от мобилизации. Свою "услугу" прокурор оценил в 7,5 тысяч долларов", - рассказали в ведомстве.

Как установило следствие, полученные деньги он якобы должен был передать главе комиссии медико-социальной экспертизы для решения вопроса с "внеочередной" выдачей соответствующих документов.

Правоохранители задержали фигуранта после передачи всей суммы денег.

Прокуратура открыла производство по двум статьям: ч. 2 ст. 190 (мошенничество); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом месяце в Броварском районе Киевской области правоохранители задержали и.о. начальника районной военной администрации и его советника на попытке получения взятки в размере 350 тысяч гривен.

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