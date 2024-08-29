Обіцяли шість тисяч доларів. В Києві затримали палія авто поліції (відео)

Так, 26 серпня поблизу Дарницького управління поліції Києва невідомий здійснив підпал одразу двох поліцейських автомобілів.

"Оперативники Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки встановили особу підпалювача та його місцезнаходження", - йдеться у повідомленні.

Зловмисником виявився 20-річний житель столиці, який отримав замовлення на підпал транспорту через месенджер Telegram, де невідомі запропонували йому 6 тисяч доларів за умисне пошкодження службового транспорту правоохоронців.

"За вимогою куратора, чоловік зафільмував підпал на мобільний телефон як доказ успішного виконання завдання. Однак, після отримання відеозапису, "куратор" видалив переписку, не заплативши ні копійки виконавцю", - розповіли у відомстві.

Правоохоронці затримали зловмисника за лічені години. За скоєне йому тепер загрожує до 10 років тюрми.