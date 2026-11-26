Творча складова професії травматолога - не просто лікування ушкоджень, а відновлення втрачених функціональних можливостей людини. Проте війна ставить перед лікарями зовсім інші, надзвичайно складні завдання.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова начальника клініки ушкоджень НВМКЦ "Головний військовий клінічний госпіталь" - головного травматолога ЗСУ і полковника медичної служби Юрія Ярмолюка в інтерв'ю АрміяInform.
Очільник клініки ушкоджень НВМКЦ розповів, що травматологи Збройних сил України отримали значний досвід лікування бойових травм ще з 2014 року.
"Тоді тривав період АТО, і багато наших пацієнтів мали бойові ушкодження, характерні як і при сьогоднішніх реаліях війни", - нагадав Ярмолюк.
Водночас він визнав, що "з 2022 року масштаб роботи змінився кардинально".
"Різко зросла кількість поранених і травмованих військовослужбовців, а самі ушкодження - стали значно тяжчими", - пояснив медик.
Через велику частку поранених військовослужбовців (близько 55-60%) "до роботи довелося залучати не лише травматологів, а й фахівців інших хірургічних спеціальностей і лікарів терапевтичного профілю".
"Важливо й те, що лікуванням поранених, зокрема пацієнтів нашого профілю, почали займатися не лише військові, а й цивільні лікувальні заклади", - додав Ярмолюк.
Він уточнив, що "саме злагоджена координація цього процесу командуванням Медичних сил дала змогу об'єднати можливості військової та цивільної медицини".
"Так сформувався Єдиний медичний простір, у якому медичну допомогу надають військові та цивільні травматологи, активно залучаються профільні інститути, враховуючи їх відповідну спеціалізацію та профілізацію", - повідомив експерт.
Це, за його словами, "дало змогу виробити спільне бачення" щодо:
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Ярмолюк повідомив, що у період повномасштабного вторгнення РФ (на відміну від періоду АТО) "суттєво зросла не лише кількість пацієнтів, а й тяжкість самих поранень".
"Ми маємо справу з високоенергетичною травмою, яка спричиняє масштабне руйнування кінцівок і формування значних кісткових та м'якотканинних дефектів", - уточнив спеціаліст.
Зросла також і кількість ускладнень.
"Якщо у 2014-2022 роках переважали кульові та осколкові поранення, то сьогодні на перший план вийшли комбіновані ураження, зокрема ті, що виникають унаслідок застосування FPV-дронів", - поділився полковник медичної служби.
Він додав, що такі поранення часто поєднують:
"Фактично ми маємо справу з вогнепальною політравмою, де одним із компонентів є скелетна травма або навіть і втрата кінцівок. Мінно-вибухові, комбіновані та поєднані поранення, на жаль, стали частиною нашої щоденної роботи", - повідомив головний травматолог ЗСУ.
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"Рішення про ампутацію ніколи не є простим - ні для лікаря, ні для пацієнта. Це велика відповідальність і моральне випробування", - наголосив Ярмолюк.
Він додав, що сьогодні "кількість пацієнтів з ампутаціями, на жаль, збільшилася".
Виникають такі ушкодження, за його словами, з різних причин:
"Рішення щодо рівня ампутації приймається індивідуально, відповідно до стану тканин та клінічної ситуації", - повідомив полковник медичної служби.
Контроль і хірургічне лікування таких пацієнтів - здійснюються із залученням провідних спеціалістів: хірургів, травматологів, судинних хірургів.
"Такі рішення, як правило, приймаються колегіально, на консиліумі", - зауважив експерт.
При цьому оцінюються "всі обставини, ризики, загрози для здоров'я та життя пацієнта".
Тоді "головним завданням стає не просто збереження кінцівки будь-якою ціною, а збереження життя людини".
"У таких ситуаціях вибір часто однозначний: між кінцівкою та життям пацієнта ми обираємо життя", - наголосив Ярмолюк.
Водночас він зауважив, що важливо розуміти: "ампутація - це не завершення історії пацієнта".
"Це - не тільки робота хірурга. Це - комплексний процес, в якому важливу роль відіграють реабілітологи, фізичні терапевти, спеціалісти з протезування та вся мультидисциплінарна команда", - пояснив начальник клініки ушкоджень.
Він нагадав також, що сьогодні медицина "має значно більше можливостей для того, щоб людина повернулася до активного та повноцінного життя".
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Ярмолюк розповів, що будь-який травматолог, напевно, "найбільше професійне задоволення отримує від планової роботи".
"Ортопедичних втручань, лікування наслідків травм... Коли ти відновлюєш функцію і повертаєш людині можливість жити повноцінним життям", - пояснив фахівець.
Це, за його словами, "справді творча складова професії" - "коли ти не просто лікуєш ушкодження, а відновлюєш втрачені функціональні можливості людини".
"Але війна ставить перед нами зовсім інші, надзвичайно складні завдання", - визнав лікар.
Він повідомив, що Національний військово-медичний клінічний центр нині забезпечує четвертий рівень медичної допомоги - спеціалізоване лікування.
Адже нині діє "рівнева система надання медичної допомоги - залежно від характеру ушкоджень і необхідного обсягу лікування".
"Водночас у певних клінічних ситуаціях евакуацію проводять прицільно, щоб пацієнт у максимально короткі терміни після поранення отримав необхідний обсяг допомоги", - зауважив начальник клініки ушкоджень.
Відповідно, за його словами, "значно зменшилася кількість планових оперативних втручань" (таких як артроскопічні операції чи ендопротезування).
"Ми й надалі виконуємо ці операції. Просто їх стало менше, ніж у довоєнний період", - підсумував Ярмолюк.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як військовому отримати найбільші виплати після поранення (та про які суми йдеться).
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