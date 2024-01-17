Обираємо електромобіль в Україні: три найголовніші ризики

При тому, що електромобіль концептуально мало відрізняється від звичайного авто, головні критерії його вибору на вторинному ринку інші. І вони стосуються саме особливостей його незвичної силової установки.
Про те, на що треба перш за все звертати увагу при виборі вживаного електромобіля, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці публікації були використані матеріали виданнь Autogeek, Autocentre та S&P Global Mobility.
Коли вже в Україні неухильно зростає кількість проданих електромобілів, то і пересічному автомобілісту варто починати розбиратись в їхніх технічних особливостях. Перш за все це стосується тих, хто хоче пересісти на електропривод і придивляється до батарейних машин з метою придбання.
Пам’ятаючи, що велика частина вживаних електромобілів потрапляє до України у пошкодженому вигляді (битий чи втоплений), важливо з’ясувати історію конкретного екземпляра, що вас зацікавив. Якщо машина побувала в ДТП, треба дізнатись, наскільки якісно був виконаний ремонт, а саме:
Найважливіше для власника вживаного електромобіля питання –наскільки деградувала його тягова батарея. Справа у тому, що акумулятор має строк роботи набагато менший, ніж решта систем автомобіля. А ціна нової батареї співрозмірна з вартістю цілої автівки – орієнтовно від 6 – 9 тисяч євро.
Літій-іонні акумулятори, які на сьогодні використані на більшості таких машин, втрачають ємність по-перше, від віку, а по-друге, від кількості виконаних циклів заряд-розряд. Впливають також інші чинники – температурні умови під час експлуатації, кількість зарядок на “швидких” станціях тощо. У деяких моделей, наприклад, Nissan Leaf, залишок ресурсу батареї відображається просто на панелі приладів. Крім того, є спеціальні програми, у тому числі для смартфонів, які сканують стан кожного елементу батареї. Щоправда, знавці кажуть, що автомобільні хакери навчилися “змотувати” (чи “намотувати”?) ресурс так само, як і кілометраж одометра.
Варто сказати, що на спеціалізованих СТО в Україні вже опанували технологію ремонту тягових батарей – шляхом заміни окремих, найбільш слабких елементів. Але зрозуміло, що це лише відкладання проблеми “на потім”.
Те, що електромобіль може мати проблеми більш значущі, ніж, так би мовити, нюанси у його механічній системі, не значить, що останні треба ігнорувати. Дуже радимо перед покупкою продіагностувати неелектричну частину машини – трансмісію, підвіску, кермове управління, гальма. Серйозний ремонт цих систем в будь-якому випадку потребує коштів, а для електромобілів деякі СТО суттєво підвищують вартість нормо-години – мовляв, через додаткові заходи безпеки при роботі поряд з високовольтним обладнанням. На щастя, велика частина електромобілів має елементи ходової, однакові з масовими моделями з ДВЗ, тож великих проблем з запчастинами не повинно бути. Проте, це не стосується електромобілів китайських брендів, які не мають в нашій країні бензинових аналогів.
Американська статистика свідчить, що близько половини досвідчених користувачів електромобілів своєю наступною машиною обирає… машину з бензиновим чи дизельним мотором. Тобто – половина нинішніх власників електромобілів визнають, що колись помилились з вибором: придбали не те, що потрібно для їхніх умов експлуатації. Аби такого не сталося з вами, уважно досліджуйте електромобіль, який вам сподобався. Щоб малий пробіг без підзарядки чи скорий ремонт не став для вас несподіванкою, обравши конкретну модель, вивчіть її слабкі місця та особливості, і згідно цього перевіряйте цікаві екземпляри на ринку.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало про ТОП-5 електромобілів, що з’являться на ринку в Україні в 2024 році.