Выбираем электромобиль в Украине: три самых главных риска

Коли уж в Украине неуклонно растет количество проданных электромобилей, то и рядовому автомобилисту следует начинать разбираться в их технических особенностях. Прежде всего, это касается тех, кто хочет пересесть на электропривод и присматривается к батарейным машинам с целью приобретения.

История

Помня, что большая часть подержанных электромобилей попадает в Украину в поврежденном виде (битый или утопленный), важно выяснить историю заинтересовавшего вас конкретного экземпляра. Если машина побывала в ДТП, нужно узнать, насколько качественно выполнен ремонт, а именно:

Правильно ли восстановлена геометрия кузова. Это можно сделать на стенде проверки углов установки колес – так называемый сход-развал;

Качественно восстановлена антикоррозионная защита металла. На самом деле после завершения работ это проверить непросто, но ответственный владелец может делать фото процесса или сослаться на высокий авторитет СТО, где выполнялись кузовные работы;

Хорошо ли окрашена машина во время ремонта. После исследования кузова экспертом, рихтовщиком или маляром можно сделать выводы, насколько правильно подготовлена поверхность и нанесены краска и лак. Это важно не только для эстетики, но и с точки зрения долговечности покрытия и антикоррозионной защиты.

Если автомобиль был подтоплен, следует остерегаться проблем с электричеством, причем не только с силовой сетью, но и с низковольтной проводкой (12В). Все электрические соединения, куда попадала вода – разъемы, выключатели, реле, предохранители – и электронные блоки после купания могут превратиться в бомбу замедленного действия. Если в этих местах поселится коррозия, то рано или поздно она выведет сеть из строя. Поэтому важно выяснить, как глубоко погружалась машина и как восстанавливали затопленную часть электрооборудования – сушили, чистили или заменяли полностью.

Ресурс батареи

Самый важный для владельца подержанного электромобиля вопрос – насколько деградировала его тяговая батарея. Дело в том, что аккумулятор имеет срок работы гораздо меньше, чем остальные системы автомобиля. А цена новой батареи соразмерна со стоимостью целой машины – ориентировочно от 6 – 9 тысяч евро.

Литий-ионные аккумуляторы, которые на сегодняшний день использованы на большинстве таких машин, теряют емкость, во-первых, от возраста, а во-вторых, от количества выполненных циклов заряд-разряд. Влияют также другие факторы – температурные условия при эксплуатации, количество зарядок на “быстрых” станциях и т.д. У некоторых моделей, например Nissan Leaf, остаток ресурса батареи отображается прямо на панели приборов. Кроме того, есть специальные приложения, в том числе для смартфонов, сканирующих состояние каждого элемента батареи. Правда, знатоки говорят, что автомобильные хакеры научились "сматывать" (или “наматывать”?) ресурс так же, как и километраж одометра.

Стоит сказать, что на специализированных СТО в Украине уже овладели технологией ремонта тяговых батарей путем замены отдельных, наиболее слабых элементов. Но понятно, что это только откладывание проблемы "на потом".

Ходовая часть

То, что электромобиль может иметь более значимые проблемы, чем, так сказать, нюансы в его механической системе, не значит, что последние нужно игнорировать. Очень рекомендуем перед покупкой продиагностировать неэлектрическую часть машины – трансмиссию, подвеску, рулевое управление, тормоза. Серьезный ремонт этих систем в любом случае требует средств, а для электромобилей некоторые СТО существенно повышают стоимость нормо-часа – якобы из-за дополнительных мер безопасности при работе рядом с высоковольтным оборудованием. К счастью, большая часть электромобилей имеет элементы ходовой, одинаковые с массовыми моделями с ДВС, так что больших проблем с запчастями не должно быть. Однако это не касается электромобилей китайских брендов, не имеющих в нашей стране бензиновых аналогов.

Если коротко

Американская статистика свидетельствует, что около половины опытных пользователей электромобилей своей следующей машиной выбирает машину с бензиновым или дизельным мотором. То есть – половина нынешних владельцев электромобилей признают, что когда-то ошиблись с выбором: приобрели не то, что нужно для их условий эксплуатации. Чтобы такого не произошло с вами, внимательно исследуйте понравившийся вам электромобиль. Чтобы малый пробег без подзарядки или скорый ремонт не стал для вас неожиданностью, выбрав конкретную модель, изучите ее слабые места и особенности, и тогда уже проверяйте интересные экземпляры на рынке.