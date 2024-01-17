Обираємо електромобіль в Україні: три найголовніші ризики

При тому, що електромобіль концептуально мало відрізняється від звичайного авто, головні критерії його вибору на вторинному ринку інші. І вони стосуються саме особливостей його незвичної силової установки.

Про те, на що треба перш за все звертати увагу при виборі вживаного електромобіля, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Коли вже в Україні неухильно зростає кількість проданих електромобілів, то і пересічному автомобілісту варто починати розбиратись в їхніх технічних особливостях. Перш за все це стосується тих, хто хоче пересісти на електропривод і придивляється до батарейних машин з метою придбання.

Історія

Пам’ятаючи, що велика частина вживаних електромобілів потрапляє до України у пошкодженому вигляді (битий чи втоплений), важливо з’ясувати історію конкретного екземпляра, що вас зацікавив. Якщо машина побувала в ДТП, треба дізнатись, наскільки якісно був виконаний ремонт, а саме:

Чи правильно відновлена геометрія кузова. Це можна зробити на стенді перевірки кутів встановлення коліс – так зване сходження-розвал.

Чи якісно відновлено антикорозійний захист металу. Насправді після завершення робіт це перевірити непросто, але відповідальний власник може зробити фото процесу чи послатись на високий авторитет СТО, де виконувалися кузовні роботи;

Чи добре пофарбована машина під час ремонту. Після дослідження кузова експертом, рихтувальником чи маляром, можна зробити висновки, наскільки правильно підготована поверхня і нанесені фарба та лак. Це важливо не тільки для естетики, а й з точки зору довговічності покриття та антикорозійного захисту.

Якщо автомобіль був підтопленим, слід остерігатись проблем з електрикою, причому не лише з силовою мережею, а з низьковольтною проводкою (12В). Всі електричні з’єднання, куди потрапляла вода – роз’єми, вимикачі, реле, запобіжники – а також електронні блоки після купання можуть перетворитись на бомбу сповільненої дії. Якщо в цих місцях оселиться корозія, рано чи пізно вона виведе мережу з ладу. Тому важливо з’ясувати, наскільки глибоко занурювалася машина і як відновлювали затоплену частину електрики – сушили, чистили чи замінювали повністю.

Ресурс батареї

Найважливіше для власника вживаного електромобіля питання –наскільки деградувала його тягова батарея. Справа у тому, що акумулятор має строк роботи набагато менший, ніж решта систем автомобіля. А ціна нової батареї співрозмірна з вартістю цілої автівки – орієнтовно від 6 – 9 тисяч євро.

Літій-іонні акумулятори, які на сьогодні використані на більшості таких машин, втрачають ємність по-перше, від віку, а по-друге, від кількості виконаних циклів заряд-розряд. Впливають також інші чинники – температурні умови під час експлуатації, кількість зарядок на “швидких” станціях тощо. У деяких моделей, наприклад, Nissan Leaf, залишок ресурсу батареї відображається просто на панелі приладів. Крім того, є спеціальні програми, у тому числі для смартфонів, які сканують стан кожного елементу батареї. Щоправда, знавці кажуть, що автомобільні хакери навчилися “змотувати” (чи “намотувати”?) ресурс так само, як і кілометраж одометра.

Варто сказати, що на спеціалізованих СТО в Україні вже опанували технологію ремонту тягових батарей – шляхом заміни окремих, найбільш слабких елементів. Але зрозуміло, що це лише відкладання проблеми “на потім”.

Ходова частина

Те, що електромобіль може мати проблеми більш значущі, ніж, так би мовити, нюанси у його механічній системі, не значить, що останні треба ігнорувати. Дуже радимо перед покупкою продіагностувати неелектричну частину машини – трансмісію, підвіску, кермове управління, гальма. Серйозний ремонт цих систем в будь-якому випадку потребує коштів, а для електромобілів деякі СТО суттєво підвищують вартість нормо-години – мовляв, через додаткові заходи безпеки при роботі поряд з високовольтним обладнанням. На щастя, велика частина електромобілів має елементи ходової, однакові з масовими моделями з ДВЗ, тож великих проблем з запчастинами не повинно бути. Проте, це не стосується електромобілів китайських брендів, які не мають в нашій країні бензинових аналогів.

Якщо коротко

Американська статистика свідчить, що близько половини досвідчених користувачів електромобілів своєю наступною машиною обирає… машину з бензиновим чи дизельним мотором. Тобто – половина нинішніх власників електромобілів визнають, що колись помилились з вибором: придбали не те, що потрібно для їхніх умов експлуатації. Аби такого не сталося з вами, уважно досліджуйте електромобіль, який вам сподобався. Щоб малий пробіг без підзарядки чи скорий ремонт не став для вас несподіванкою, обравши конкретну модель, вивчіть її слабкі місця та особливості, і згідно цього перевіряйте цікаві екземпляри на ринку.