ru ua
Вт, 12 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Из-за обильных дождей оккупанты сидят по колено в болоте, - глава Днепропетровского облсовета

Новина українською →
Вторник 12 апреля 2022 22:10
Из-за обильных дождей оккупанты сидят по колено в болоте, - глава Днепропетровского облсовета Из-за обильных дождей оккупанты сидят по колено в болоте (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Днепропетровской области из-за обильных дождей оккупанты сейчас сидят по колено в болоте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

По его словам, из-за погодных условий техника врага не может нормально передвигаться, а самолеты в воздух не поднимаются.

В частности, Лукашук подчеркнул, что это дает украинским защитникам возможность еще лучше подготовиться к возможной эскалации конфликта и второму этапу войны, начало которого, по данным из разных источников, ожидается в ближайшее время.

"Будет ли трудно? Да, будет. Но мы же знаем, что на россиян в любом случае ждет поражение. Они понимают, что шансы вернуться из Украины живыми у них невысоки. В лучшем случае – могут сдаться в плен или стать "трехсотыми", - сказал председатель Днепропетровского облсовета.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области из-за кассетного снаряда подорвался гражданский.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 48-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Вторжение России в Украину
NEWS
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше
Владислав Красинский, Виталий Носач Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше