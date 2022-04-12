Из-за обильных дождей оккупанты сидят по колено в болоте, - глава Днепропетровского облсовета

В Днепропетровской области из-за обильных дождей оккупанты сейчас сидят по колено в болоте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

По его словам, из-за погодных условий техника врага не может нормально передвигаться, а самолеты в воздух не поднимаются.

В частности, Лукашук подчеркнул, что это дает украинским защитникам возможность еще лучше подготовиться к возможной эскалации конфликта и второму этапу войны, начало которого, по данным из разных источников, ожидается в ближайшее время.

"Будет ли трудно? Да, будет. Но мы же знаем, что на россиян в любом случае ждет поражение. Они понимают, что шансы вернуться из Украины живыми у них невысоки. В лучшем случае – могут сдаться в плен или стать "трехсотыми", - сказал председатель Днепропетровского облсовета.