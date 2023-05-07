UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обидві сторони конфлікту в Судані прибули в Саудівську Аравію на переговори

Фото: В Суадівській Аравії проходять переговори щодо конфлікту в Судані (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Сторони військового конфлікту в Судані приїхали в Саудівську Аравію на переговори для заключення "тривалого перемир'я".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Представники армії Судану та Сил швидкого реагування мають наміри провести "попередні переговори", направлені на встановлення "міцного припинення вогню", що дозволить доставити гуманітарну допомогу цивільним людям, що стали жертвами держперевороту.

В спільній заяві США та Саудівської Аравії стосовно переговорів заявили, що закликають обидві сторони "взяти до уваги інтереси суданського народу" та "активно брати участь в переговорах".

Нагадаємо, 15 квітня у столиці Судану та низці інших міст спалахнули битви між армією та силами швидкого реагування.

Раніше в Судані напали на посла ЄС у його власній резиденції.

При цьому в Судані в результаті бойових дій загинули троє співробітників Всесвітньої продовольчої програми ООН.

У свою чергу, генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав призупинити бойові дії, а також показати винних у загибелі його підлеглих.

Усі подробиці про те, що відбувається в Судані і до чого тут ПВК "Вагнера", можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Судан