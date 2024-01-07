"Обидва виглядають добре". Анчелотті поставив дивну крапку в питанні воротарів "Реала"

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті вкотре поділився міркуваннями щодо перспектив Андрія Луніна та Кепи Аррісабалаги бути основним воротарем команди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Італійський фахівець після перемоги над "Арандіною" (3:1) у Кубку Іспанії прокоментував ситуацію з голкіперами. Вирішенням воротарської дилеми, вочевидь, стане чергування кіперів.
"Воротар, який гратиме в Суперкубку Іспанії (10 січня проти "Атлетіко" – ред.), не буде стартовим голкіпером. Вони обидва виглядають добре, вони гратимуть почергово. Куртуа вранці провів легке тренування на полі. Його відновлення проходить добре", – розповів Анчелотті.
Керманич "вершкових" нарвався на дилему з воротарським питанням у листопаді. Перед матчем групового етапу Ліги чемпіонів проти португальської "Браги" тоді основний кіпер команди Кепа травмувався на розминці. Лунін вийшов у старті "вершкових", парирував пенальті та відстояв на "нуль".
Упевнена гра Луніна змусила Анчелотті чергувати воротарів в останніх поєдинках "Реала". Голкіпер збірної України зіграв проти "Бетіса", "Вільярреала" та "Мальорки". Натомість Кепа вийшов проти берлінського "Уніона", "Алавеса" та "Арандіни".
Королівський клуб підписав воротаря влітку 2018 року. Луганська "Зоря" отримала за нього орієнтовно 8,5 млн євро.
Спершу набирався досвіду в орендах – "Леганес", "Вальядолід", "Ов'єдо", а згодом став дублером Куртуа. Після травми бельгійця залишався другим голкіпером команди до середини листопада. Контракт із мадридцями чинний до літа 2025-го.
Провів за "Реал" загалом 27 матчів у всіх турнірах, 9 із них – "сухі". Завоював у складі гранда чемпіонський титул Ла Ліги 2021/22, Кубок і Суперкубок Іспанії, кубок Ліги чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.
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