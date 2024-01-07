"Обидва виглядають добре". Анчелотті поставив дивну крапку в питанні воротарів "Реала"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Італійський фахівець після перемоги над "Арандіною" (3:1) у Кубку Іспанії прокоментував ситуацію з голкіперами. Вирішенням воротарської дилеми, вочевидь, стане чергування кіперів.

"Воротар, який гратиме в Суперкубку Іспанії (10 січня проти "Атлетіко" – ред.), не буде стартовим голкіпером. Вони обидва виглядають добре, вони гратимуть почергово. Куртуа вранці провів легке тренування на полі. Його відновлення проходить добре", – розповів Анчелотті.

Керманич "вершкових" нарвався на дилему з воротарським питанням у листопаді. Перед матчем групового етапу Ліги чемпіонів проти португальської "Браги" тоді основний кіпер команди Кепа травмувався на розминці. Лунін вийшов у старті "вершкових", парирував пенальті та відстояв на "нуль".

Упевнена гра Луніна змусила Анчелотті чергувати воротарів в останніх поєдинках "Реала". Голкіпер збірної України зіграв проти "Бетіса", "Вільярреала" та "Мальорки". Натомість Кепа вийшов проти берлінського "Уніона", "Алавеса" та "Арандіни".

Андрій Лунін у складі "Реала"

Королівський клуб підписав воротаря влітку 2018 року. Луганська "Зоря" отримала за нього орієнтовно 8,5 млн євро.

Спершу набирався досвіду в орендах – "Леганес", "Вальядолід", "Ов'єдо", а згодом став дублером Куртуа. Після травми бельгійця залишався другим голкіпером команди до середини листопада. Контракт із мадридцями чинний до літа 2025-го.

Провів за "Реал" загалом 27 матчів у всіх турнірах, 9 із них – "сухі". Завоював у складі гранда чемпіонський титул Ла Ліги 2021/22, Кубок і Суперкубок Іспанії, кубок Ліги чемпіонів 2021/22, Суперкубок УЄФА-2022 та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу-2022.