"Оба выглядят хорошо". Анчелотти поставил странную точку в вопросе вратарей "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти в очередной раз поделился соображениями по поводу перспектив Андрея Лунина и Кепы Аррисабалаги быть основным вратарем команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Итальянский специалист после победы над "Арандиной" (3:1) в Кубке Испании прокомментировал ситуацию с голкиперами. Решением вратарской дилеммы, очевидно, станет чередование киперов.

"Вратарь, который будет играть в Суперкубке Испании (10 января против "Атлетико" – ред.), не будет стартовым голкипером. Они оба выглядят хорошо, они будут играть поочередно. Куртуа утром провел легкую тренировку на поле. Его возобновление проходит хорошо", – рассказал Анчелотти.

Наставник "сливочных" нарвался на дилемму с вратарским вопросом в ноябре. Перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против португальской "Браги" тогда основной кипер команды Кепа травмировался на разминке. Лунин вышел в старте "сливочных", парировал пенальти и отстоял на "ноль".

Уверенная игра Лунина заставила Анчелотти чередовать вратарей в последних поединках "Реала". Голкипер сборной Украины сыграл против "Бетиса", "Вильярреала" и "Мальорки". Кепа же вышел против берлинского "Униона", "Алавеса" и "Арандины".

Андрей Лунин в составе "Реала"

Перешел в ряды "сливочных" летом 2018 года. Трансфер из луганской "Зари" обошелся мадридцам ориентировочно в 8,5 млн евро.

На правах аренды из "Реала" защищал цвета испанских "Леганеса", "Вальядолида" и "Овьедо". На "Сантьяго Бернабеу" стал дублером Тибо Куртуа. После травмы бельгийца на старте нынешнего сезона "сливочные" экстренно подписали Кепу, поэтому статус украинца не изменился.

В общей сложности провел за "Реал" 26 матчей во всех турнирах, 8 из них – "сухие". Завоевал в составе гранда чемпионский титул Ла Лиги 2021/22, Кубок и Суперкубок Испании, кубок Лиги чемпионов 2021/22, Суперкубок УЕФА-2022 и триумфовал на Клубном чемпионате мира-2022.