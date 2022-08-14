Обидчик Ломаченко Лопес с нокаута дебютировал в новом весе

Бывший абсолютный чемпион мира по прозвищу "Переворот" побил мексиканца. Бой завершился досрочно в 7-м раунде.

Лопес на протяжении всего поединка обладал преимуществом. В финальном, как оказалось, раунде американец сначала отправил Кампу на пол, а когда тот поднялся, серией мощных ударов заставил рефери остановить бой.

В первом полусреднем весе Лопес запланировал провести три поединка до конца 2022 года. Решение сменить легкий вес на следующую ступеньку американский боксер принял в прошлом году после поражения от Камбососа.

Перед этой неудачей Лопес одержал 16 побед в 16-ти поединках. В частности, уроженец Нью-Йорка в октябре 2020-го по единогласному решению судей победил Василия Ломаченко. Лопес защитил свой титул IBF и отобрал три пояса украинца – WBA Super, WBO, WBC Franchise.