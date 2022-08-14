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Обидчик Ломаченко Лопес с нокаута дебютировал в новом весе

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Лас-Вегас, Воскресенье 14 августа 2022 09:58
Обидчик Ломаченко Лопес с нокаута дебютировал в новом весе Фото: Теофимо Лопес и Педро Кампа перед боем (sportskeeda.com)
Автор: Антон Федорцив

Американский боксер Теофимо Лопес нокаутировал Педро Кампу в дебютном бою в первом полусреднем весе накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Бывший абсолютный чемпион мира по прозвищу "Переворот" побил мексиканца. Бой завершился досрочно в 7-м раунде.

Лопес на протяжении всего поединка обладал преимуществом. В финальном, как оказалось, раунде американец сначала отправил Кампу на пол, а когда тот поднялся, серией мощных ударов заставил рефери остановить бой.

В первом полусреднем весе Лопес запланировал провести три поединка до конца 2022 года. Решение сменить легкий вес на следующую ступеньку американский боксер принял в прошлом году после поражения от Камбососа.

Перед этой неудачей Лопес одержал 16 побед в 16-ти поединках. В частности, уроженец Нью-Йорка в октябре 2020-го по единогласному решению судей победил Василия Ломаченко. Лопес защитил свой титул IBF и отобрал три пояса украинца – WBA Super, WBO, WBC Franchise.

К слову, ранее сделали подборку ключевых событий перед боем-реваншем между Усиком и Джошуа.

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Теофимо Лопес Бокс
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