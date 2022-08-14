Кривдник Ломаченка Лопес нокаутом дебютував у новій вазі

Американський боксер Теофімо Лопес нокаутував Педро Кампу в дебютному бою у першій напівсередній вазі напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Колишній абсолютний чемпіон світу на прізвисько "Переворот" побив мексиканця. Бій завершився достроково в 7-му раунді.

Лопес упродовж усього поєдинку володів перевагою. У фінальному, як виявилося, раунді американець спершу відправив Кампу на підлогу, а коли той піднявся, то серією потужних ударів змусив рефері зупинити бій.

У першій напівсередній вазі Лопес запланував провести три поєдинки до кінця 2022 року. Рішення змінити легку вагу на наступний щабель американський боксер ухвалив торік після поразки Камбососу.

До цієї невдачі Лопес здобув 16 перемог за 16 поєдинків. Зокрема, уродженець Нью-Йорка в жовтні 2020-го за одноголосним рішення суддів переміг Василя Ломаченка. Лопес захистив свій титул IBF і відібрав три пояси українця – WBA Super, WBO, WBC Franchise.