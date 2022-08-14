ua ru
Нд, 14 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кривдник Ломаченка Лопес нокаутом дебютував у новій вазі

Новость на русском →
Лас-Вегас, Неділя 14 серпня 2022 09:58
Кривдник Ломаченка Лопес нокаутом дебютував у новій вазі Фото: Теофімо Лопес і Педро Кампа перед боєм (sportskeeda.com)
Автор: Антон Федорців

Американський боксер Теофімо Лопес нокаутував Педро Кампу в дебютному бою у першій напівсередній вазі напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Колишній абсолютний чемпіон світу на прізвисько "Переворот" побив мексиканця. Бій завершився достроково в 7-му раунді.

Лопес упродовж усього поєдинку володів перевагою. У фінальному, як виявилося, раунді американець спершу відправив Кампу на підлогу, а коли той піднявся, то серією потужних ударів змусив рефері зупинити бій.

У першій напівсередній вазі Лопес запланував провести три поєдинки до кінця 2022 року. Рішення змінити легку вагу на наступний щабель американський боксер ухвалив торік після поразки Камбососу.

До цієї невдачі Лопес здобув 16 перемог за 16 поєдинків. Зокрема, уродженець Нью-Йорка в жовтні 2020-го за одноголосним рішення суддів переміг Василя Ломаченка. Лопес захистив свій титул IBF і відібрав три пояси українця – WBA Super, WBO, WBC Franchise.

До слова, раніше зробили підбірку ключових подій перед боєм-реваншем між Усиком і Джошуа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теофимо Лопес Бокс
NEWS
Вертоліт і 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
Вертоліт і 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей