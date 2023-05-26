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В обхід РФ. Китай будує газопровід з Туркменістану замість"Сили Сибіру-2"

Фото: Китай будує газопровід з Туркменістану замість РФ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Китай прискорює будівництво центральноазіатського трубопроводу для отримання газу з Туркменістану, попри пропозицію від РФ про друий газопровід "Сила Сибіру-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прагнучи збільшити продажі природного газу до Китаю, щоб компенсувати втрату європейського ринку, Росія веде переговори з Пекіном про будівництво другого газопроводу "Сила Сибіру-2" з річною потужністю 50 млрд кубометрів.

Натомість, як зазначає видання, Китай прагне зміцнити зв’язки з Центральною Азією в рамках своєї ініціативи "Пояс і шлях". Хоча туркменський газ коштує Пекіну на 30% дорожче за російський, а переговори про знижку не принесли результату, китайські урядовці дали “зелене світло” проєкту Лінія D, за яким із Туркменістану імпортуватиметься 30 млрд кубометрів палива щорічно.

"Центрально-азіатські трубопроводи вважаються наріжними інвестиціями в енергетичний і геополітичний простір Китаю. Це канал постачання зі стратегічною цінністю, який витісняє комерційні занепокоєння", - сказав представник китайської нафтової компанії China National Petroleum.

Зазначається, що Китай врешті-решт може укласти обидві угоди, щоб задовольнити свої величезні довгострокові потреби в газі, але надає перевагу Туркменістану, оскільки давно розглядає Центральну Азію, як кордон для розширення торгівлі, безпеки енергії та підтримки стабільності в регіоні.

Вплив Китаю у Центральній Азії

Після вторгнення РФ в Україну економічні зв'язки між Росією та Центральною Азією ослабли. Тому країни шукають нові альтернативні ринки, серед яких може бути Китай.

Для Пекіна країни Центральної Азії є ключовими потенційними союзниками, особливо на міжнародних майданчиках. Також серед пріоритетів - економічні зв'язки. Зокрема, мова йде про залізниці, трубопроводи та транспортні шляхи до Європи.

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