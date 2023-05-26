В обход РФ. Китай строит газопровод из Туркменистана вместо "Силы Сибири-2"

Стремясь увеличить продажи природного газа в Китай, чтобы компенсировать потерю европейского рынка, Россия ведет переговоры с Пекином о строительстве второго газопровода "Сила Сибири-2" с годовой мощностью 50 млрд кубометров.

Как отмечает издание, Китай стремится укрепить связи с Центральной Азией в рамках своей инициативы "Пояс и путь". Хотя туркменский газ стоит Пекину на 30% дороже российского, а переговоры о скидке не принесли результата, китайские чиновники дали "зеленый свет" проекту Линия D, по которому из Туркменистана будет импортироваться 30 млрд кубометров топлива ежегодно.

"Центрально-азиатские трубопроводы считаются краеугольными инвестициями в энергетическое и геополитическое пространство Китая. Это канал поставки со стратегической ценностью, вытесняющий коммерческие беспокойства", - сказал представитель китайской нефтяной компании China National Petroleum.

Отмечается, что Китай в конце концов может заключить оба соглашения, чтобы удовлетворить свои огромные долгосрочные потребности в газе, но предпочитает Туркменистан, поскольку давно рассматривает Центральную Азию как границу для расширения торговли, безопасности энергии и поддержания стабильности в регионе.

Влияние Китая в Центральной Азии