В обход РФ. Китай строит газопровод из Туркменистана вместо "Силы Сибири-2"

Китай ускоряет строительство центральноазиатского трубопровода для получения газа из Туркменистана, несмотря на предложение от РФ о другом газопроводе "Сила Сибири-2".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Стремясь увеличить продажи природного газа в Китай, чтобы компенсировать потерю европейского рынка, Россия ведет переговоры с Пекином о строительстве второго газопровода "Сила Сибири-2" с годовой мощностью 50 млрд кубометров.
Как отмечает издание, Китай стремится укрепить связи с Центральной Азией в рамках своей инициативы "Пояс и путь". Хотя туркменский газ стоит Пекину на 30% дороже российского, а переговоры о скидке не принесли результата, китайские чиновники дали "зеленый свет" проекту Линия D, по которому из Туркменистана будет импортироваться 30 млрд кубометров топлива ежегодно.
"Центрально-азиатские трубопроводы считаются краеугольными инвестициями в энергетическое и геополитическое пространство Китая. Это канал поставки со стратегической ценностью, вытесняющий коммерческие беспокойства", - сказал представитель китайской нефтяной компании China National Petroleum.
Отмечается, что Китай в конце концов может заключить оба соглашения, чтобы удовлетворить свои огромные долгосрочные потребности в газе, но предпочитает Туркменистан, поскольку давно рассматривает Центральную Азию как границу для расширения торговли, безопасности энергии и поддержания стабильности в регионе.
Влияние Китая в Центральной Азии
После вторжения РФ в Украину экономические связи между Россией и Центральной Азией ослабли. Поэтому страны ищут новые альтернативные рынки, среди которых может быть Китай.
Для Пекина страны Центральной Азии являются ключевыми потенциальными союзниками, особенно на международных площадках. Также среди приоритетов – экономические связи. В частности, речь идет о железных дорогах, трубопроводах и транспортных путях в Европу.
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