Обговорювали, як ділитимуть Україну ще до війни. Як Путін ухвалив рішення про вторгнення

Рішення про підготовку до війни в Україні російський диктатор Володимир Путін ухвалив наприкінці лютого-початку березня 2021 року за рік повномасштабного вторгнення. За три місяці до війни в Кремлі вже обговорювали, як ділитимуть Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Верстка ".

Як пише видання, підготовка до війни проходила в найсуворішій секретності, проте вже з літа розмови про можливу війну стали "спільним місцем" серед людей, близьких до Кремля.

12 липня 2022 року сайт Кремля опублікував статтю російського диктатора Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян та українців". За даними "Верстки", стаття змінювалася багато разів, і в одному з варіантів була пряма загроза можливості розпочати війну. Але в остаточний варіант загроза не потрапила.

Як пишуть журналісти, джерело, близьке до адміністрації президента РФ, розповіло, що в грудні, за три місяці до війни, вже обговорювали, як ділитимуть Україну між великими корпораціями. За розвиток кожного регіону за задумом мала відповідати одна з державних або близьких до Кремля приватних корпорацій.

Три джерела в оточенні російського президента підтвердили виданню, що санкції проти каналів кума Путіна Віктора Медведчука стали "останньою краплею" у прийнятті Путіним рішення про підготовку до так званої "спецоперації".

"Наїзд, коли у нього відібрали телебачення і партію стали фігачить, - це прямо сильно завело Путіна. Він сприйняв це як особистий випад", - розповідає один із давніх знайомих російського президента.

При цьому, ухвалюючи рішення про війну з Медведчуком Путін не радився.

"Як і ні з ким іншим. Єдиною людиною, яка мала постійний вихід на Путіна, був його друг Юрій Ковальчук", - зазначають автори.

Два джерела підтверджують, що Ковальчук відіграв вирішальну роль у ухваленні президентом РФ рішення про війну. Під час пандемії лише Юрій Ковальчук не виходив із резиденції Путіна, щоб не проходити карантин.

Як стверджують у публікації, міністр оборони Сергій Шойгу "не сперечався, а навіть зрадів" рішенню Путіна.

"Він не розумів, у якому стані армія знаходиться, і йому було цікаво. Він повірив у те, що Путін знає щось, чого він не знає, і дійсно думав, що буде щось не сильно серйозніше за анексію Криму", - розповідає один із старих приятелів Путіна. При цьому інші еліти були поставлені перед фактом вже в день вторгнення.

Як повідомлялось, президент Росії Володимир Путін утримується від того, щоб йти ва-банк у війні проти України, і водночас не виносить на стіл переговорів жодних умов, окрім повної перемоги.

Нагадаємо, голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Росія програла війну, що розпочала на території України.