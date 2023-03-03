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Не обговорюємо, а плануємо: Макеєв привітав рішучість Німеччини у допомозі Україні

Фото: Олексій Макеєв, посол України в Німеччині (facebook.com/оleksii.makeiev)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина почала демонструвати більше лідерства в питанні військової допомоги України. Берлін припинив шукати виправдання, аби уникнути відправки зброї.

Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макеєв, пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, спочатку Німеччина неохоче надавала Україні важке озброєння, аби уникнути ескалації конфлікту, однак вже в січні Берлін погодився надіслати танки Leopard й заявив про намір працювати з союзниками, аби збільшити поставки.

"Що змінилося за останні кілька місяців, так це те, що ми не просто обговорюємо поточний порядок денний, а стратегічно плануємо відповідно до того, що потрібно і що може бути надано. Зараз немає більше виправдань, а є факти, про які ми говоримо", - сказав посол України Олексій Макеєв.

За словами Макеєва, сьогодні Україна найбільше потребує ППО, бойових танків, артилерії ат боєприпасів. Останні необхідні для того, щоб знищити російські ланцюги постачання.

Як пояснив посол, наразі Київ не підштовхує Німеччину до відправки винищувачів, навіть якщо вона обговорює можливі їх поставки з іншими союзниками.

"Ми обговорюємо з союзниками те, що нам потрібно, дуже чітко і змістовно. До цього моменту я не отримував від нашого міністерства оборони жодного запиту на певний тип літака, який є в Німеччині", - сказав він.

Також Україна вітає дискусії щодо надання гарантій безпеки для її післявоєнного майбутнього. Макеєв додав, що вони не ведуться для того, щоб переконати Київ послабити свою позицію щодо Росії.

"Найкращою гарантією безпеки для України є членство в НАТО. Тому для нас важливо, щоб Росія була позбавлена можливості вести війну будь-де по сусідству після того, як Україна виграє цю війну", - сказав Макеєв.

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