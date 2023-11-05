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Обговорять війну в Україні Рада міністрів ОБСЄ пройде у Північній Македонії

Фото: рада міністрів ОБСЄ пройде у Скоп'є (flickr.com)
Автор: Владислав Прийменко

Рада міністрів ОБСЄ збереться у Північній Македонії наприкінці 2023 року. Однією із тем буде обговорення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОБСЄ.

"Рада міністрів ОБСЄ збереться у Скоп'є, столиці Північної Македонії, з 30 листопада до 1 грудня", - сказано в повідомленні на сайті організації.

Щорічна зустріч міністрів закордонних справ 57 держав-учасниць ОБСЄ відбудеться на запрошення чинного голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Північної Македонії Буяра Османі.

Очікується, що однією із тем обговорення буде війна в Україні.

Візит Османі до України.

Буяр Османі у жовтні приїжджав до Києва. Він сказав, що Україна є головним пріоритетом, тому що саме тут вирішується майбутнє ситуації в Європі.

Також Османі відвідував Україну на початку року. Він зустрівся з українськими лідерами у Києві.

Також представник ОБСЄ наголосив, що РФ має негайно припинити війну проти України та вивести свої війська з території країни.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що єдиний спосіб зберегти ОБСЄ - це позбутися Росії в її складі.

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