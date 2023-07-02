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Обговорять Україну і не тільки. Байден зустрінеться з прем'єром Швеції

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Вашингтон, Неділя 02 липня 2023 13:59
Обговорять Україну і не тільки. Байден зустрінеться з прем'єром Швеції Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон наступного тижня відвідає США з робочим візитом. Він зустрінеться з президентом Джо Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Крістерссон відвідає Білий дім 5 липня. Під час зустрічі з Байденом вони обговорять співробітництво в галузі безпеки та вступ Швеції до НАТО.

Також лідери приділять увагу Україні, зокрема, підтримці для продовження боротьби з російським агресором.

Крім того, однієї з тем зустрічі Байдена та Крістерссона буде Китай. Вони також обговорять боротьбу зі зміною клімату та новітні технології.

Швеція прагне приєднатися до НАТО

Після початку повномасштабної війни в Україні Фінляндії та Швеція заявили про намір приєднатися до НАТО. Фінляндія виконала всі умови та першою вступила до Альянсу.

Членство Швеції блокує Туреччина. Анкара вимагає від Стокгольму екстрадиції учасників та прихильників "Робітничої партії Курдистану". Туреччина називає її терористичною організацією.

Нещодавно турецький президент Реджеп Таїп Ердоган натякнув, що не підтримає вступ Швеції на саміті у Вільнюсі.

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Швеція Сполучені Штати Америки Джозеф Байден НАТО
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