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Обсудят Украину и не только. Байден встретится с премьером Швеции

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Вашингтон, Воскресенье 02 июля 2023 13:59
Обсудят Украину и не только. Байден встретится с премьером Швеции Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на следующей неделе посетит США с рабочим визитом. Он встретится с президентом Джо Байденом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Кристерссон посетит Белый дом 5 июля. В ходе встречи с Байденом они обсудят сотрудничество в области безопасности и вступление Швеции в НАТО.

Также лидеры уделят внимание Украине, в частности, поддержке для продолжения борьбы с российским агрессором.

Кроме того, одной из тем встречи Байдена и Кристерссона будет Китай. Они также обсудят борьбу с изменением климата и современные технологии.

Швеция стремится присоединиться к НАТО

После начала полномасштабной войны в Украине Финляндия и Швеция заявили о намерении присоединиться к НАТО. Финляндия выполнила все условия и первой вступила в Альянс.

Членство Швеции блокирует Турция. Анкара требует от Стокгольма экстрадиции участников и поклонников "Рабочей партии Курдистана". Турция называет ее террористической организацией.

Недавно турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что не поддержит вступление Швеции на саммите в Вильнюсе.

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