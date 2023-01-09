Обговорив зміцнення позицій: опубліковано фото Сирського під Бахмутом та Соледаром

Військові опублікували фото із Сирським, який роздав нагороди.

"Командувач Сухопутними військами відвідав нас із цінними подарунками. Заохотив низку військовослужбовців за зразкове виконання їхніх обов'язків. Це не перші та далеко не останні нагороджені хлопці, попереду ще багато нагороджень. Пам'ятаємо про кожне", – йдеться у повідомленні.

Сирський знайомився з оперативною ситуацією / facebook.com/10 гірничо-штурмова бригада

Крім того, представник Східного угруповання військ полковник Сергій Череватий повідомив, що Сирський ознайомився з поточною оперативною ситуацією на цих напрямках, оцінив ситуацію на найбільш напружених ділянках фронту, обговорив із командирами заходи, необхідні для зміцнення нашої оборони.

Генерал нагородив військових на передовій / facebook.com/10 гірничо-штурмова бригада

Серед нагороджених - бойовий медик Дар'я, яка щодня рятує життя українських бійців та цивільних місцевих жителів на найгарячішому напрямі фронту - у Соледарі.

Серед нагороджених була медик Дарія / facebook.com/10 гірничо-штурмова бригада

Раніше про візит позицій ЗСУ під Бахмутом та Соледаром генерала Олександра Сирського повідомив президент України Володимир Зеленський.