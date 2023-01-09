UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обговорив зміцнення позицій: опубліковано фото Сирського під Бахмутом та Соледаром

Фото: Сирський побував під Бахмутом та Соледаром (facebook.com/10 гірничо-штурмова бригада)
Автор: Артур Родивилов

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський побував на позиціях захисників під Бахмутом і Соледаром, де обговорив з військовими зміцнення позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 10-ї гірничо-штурмової бригади.

Військові опублікували фото із Сирським, який роздав нагороди.

"Командувач Сухопутними військами відвідав нас із цінними подарунками. Заохотив низку військовослужбовців за зразкове виконання їхніх обов'язків. Це не перші та далеко не останні нагороджені хлопці, попереду ще багато нагороджень. Пам'ятаємо про кожне", – йдеться у повідомленні.

Сирський знайомився з оперативною ситуацією / facebook.com/10 гірничо-штурмова бригада

Крім того, представник Східного угруповання військ полковник Сергій Череватий повідомив, що Сирський ознайомився з поточною оперативною ситуацією на цих напрямках, оцінив ситуацію на найбільш напружених ділянках фронту, обговорив із командирами заходи, необхідні для зміцнення нашої оборони.

Генерал нагородив військових на передовій / facebook.com/10 гірничо-штурмова бригада

Серед нагороджених - бойовий медик Дар'я, яка щодня рятує життя українських бійців та цивільних місцевих жителів на найгарячішому напрямі фронту - у Соледарі.

Серед нагороджених була медик Дарія / facebook.com/10 гірничо-штурмова бригада

Раніше про візит позицій ЗСУ під Бахмутом та Соледаром генерала Олександра Сирського повідомив президент України Володимир Зеленський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут