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Обсудил укрепление позиций: опубликованы фото Сырского под Бахмутом и Соледаром

Фото: Сырский побывал под Бахмутом и Соледаром (facebook.com/10 горно-штурмовая бригада)
Автор: Артур Родивилов

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский побывал на позициях защитников под Бахмутом и Соледаром, где обсудил с военными укрепления позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 10-й горно-штурмовой бригады.

Военные опубликовали фото с Сырским, который раздал награды.

"Командующий Сухопутными войсками посетил нас с ценными подарками. Поощрил ряд военнослужащих за образцовое исполнение их обязанностей. Это не первые и далеко не последние награжденные ребята, впереди еще много награждений. Помним о каждом", – говорится в сообщении.

Сырский знакомился с оперативной обстановкой / facebook.com/10 горно-штурмовая бригада

Кроме того, представитель Восточной группировки войск полковник Сергей Череватый сообщил, что Сырский ознакомился с текущей оперативной обстановкой на этих направлениях, оценил ситуацию на наиболее напряженных участках фронта, обсудил с командирами меры, необходимые для укрепления нашей обороны.

Генерал наградил военных на передовой / facebook.com/10 горно-штурмовая бригада

Среди награжденных - боевой медик Дарья, ежедневно спасающая жизнь украинских бойцов и гражданских местных жителей на самом горячем направлении фронта - в Соледаре.

Среди награжденных была медик Дарья / facebook.com/10 горно-штурмовая бригада

Ранее о визите позиций ВСУ под Бахмутом и Соледаром генерала Александра Сырского сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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