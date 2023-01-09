Обсудил укрепление позиций: опубликованы фото Сырского под Бахмутом и Соледаром

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский побывал на позициях защитников под Бахмутом и Соледаром, где обсудил с военными укрепления позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 10-й горно-штурмовой бригады.
Военные опубликовали фото с Сырским, который раздал награды.
"Командующий Сухопутными войсками посетил нас с ценными подарками. Поощрил ряд военнослужащих за образцовое исполнение их обязанностей. Это не первые и далеко не последние награжденные ребята, впереди еще много награждений. Помним о каждом", – говорится в сообщении.
Кроме того, представитель Восточной группировки войск полковник Сергей Череватый сообщил, что Сырский ознакомился с текущей оперативной обстановкой на этих направлениях, оценил ситуацию на наиболее напряженных участках фронта, обсудил с командирами меры, необходимые для укрепления нашей обороны.
Среди награжденных - боевой медик Дарья, ежедневно спасающая жизнь украинских бойцов и гражданских местных жителей на самом горячем направлении фронта - в Соледаре.
Ранее о визите позиций ВСУ под Бахмутом и Соледаром генерала Александра Сырского сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
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