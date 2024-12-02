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Обговорили запрошення до НАТО. Кличко зустрівся з канцлером Шольцем

Понеділок 02 грудня 2024 22:24
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Обговорили запрошення до НАТО. Кличко зустрівся з канцлером Шольцем Фото: Кличко зустрівся з канцлером Шольцем (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. У ході зустрічі, зокрема, обговорили запрошення до НАТО та безпекові гарантії для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Зустрівся з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Підкреслив, що конкретні дії в підтримці України Німеччиною та іншими партнерами треба посилити, бо ситуація на фронті критична. Україна повинна мати сильні переговорні позиції. Якщо ми хочемо, щоб мир і стабільність повернулися в Європу, важливо не піддаватися на шантаж Путіна, зокрема – ядерний", - заявив Кличко.

Він ще раз звернувся до канцлера Німеччини надати Україні ракети "Таурус". Разом із ракетними системами від інших країн вони здатні посилити позиції України, упевнений Кличко.

Також Кличко говорив про важливість надійних безпекових гарантій для України.

"Потрібно не просто закінчити війну. А на умовах, щоб не були порушені національні інтереси України, щоб мир і стабільність повернулися в Європу, Я наголосив, що необхідною умовою будь-яких дипломатичних домовленостей мають бути надійні безпекові гарантії. Єдиною реальною гарантією безпеки України є її членство в НАТО. Запрошення має отримати вся Україна, а не її частина", - підкреслив Кличко.

Мер Києва наголосив, що без України побудова нової, ефективної системи безпеки в Європі неможлива.

Нагадаємо, сьогодні, 2 грудня, Шольц прибув з неоголошеним візитом до Києва. Це другий візит канцлера з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Під час свого візиту він оголосив про новий пакет військової допомоги для України.

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Віталий Кличко Олаф Шольц
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