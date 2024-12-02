ua en ru
Пн, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Обсудили приглашение в НАТО. Кличко встретился с канцлером Шольцем

Понедельник 02 декабря 2024 22:24
UA EN RU
Обсудили приглашение в НАТО. Кличко встретился с канцлером Шольцем Фото: Кличко встретился с канцлером Шольцем (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. В ходе встречи, в частности, обсудили приглашения в НАТО и гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Встретился с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Подчеркнул, что конкретные действия в поддержке Украины Германией и другими партнерами нужно усилить, потому что ситуация на фронте критическая. У Украины должны быть сильные переговорные позиции. Если мы хотим, чтобы мир и стабильность вернулись в Европу, важно не поддаваться на шантаж Путина, в частности - ядерный", - заявил Кличко.

Он еще раз обратился к канцлеру Германии предоставить Украине ракеты "Таурус". Вместе с ракетными системами от других стран они способны усилить позиции Украины, уверен Кличко.

Также Кличко говорил о важности надежных гарантий безопасности для Украины.

"Нужно не просто закончить войну. А на условиях, чтобы не были нарушены национальные интересы Украины. Иначе мир будет иллюзией, паузой перед новой агрессией россии. Я подчеркнул, что необходимым условием любых дипломатических договоренностей должны быть надежные гарантии безопасности Украины. Единственной реальной гарантией безопасности Украины является ее членство в НАТО. Приглашение должна получить вся Украина, а не ее часть", - подчеркнул Кличко.

Мэр Киева акцентировал, что без Украины построение новой, эффективной системы безопасности в Европе невозможно.

Напомним, сегодня, 2 декабря, Шольц прибыл с необъявленным визитом в Киев. Это второй визит канцлера с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Во время своего визита он объявил новый пакет военной помощи для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко Олаф Шольц
NEWS
Потери ВСУ значительно меньше 80 тысяч, о которых пишут американские СМИ, - Зеленский
Потери ВСУ значительно меньше 80 тысяч, о которых пишут американские СМИ, - Зеленский
DAILY
"Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина "Тысяча Зеленского" и повышение налогов: как избежать популизма во время войны