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Обговорили пріоритетне розміщення нових систем ППО: Зеленський провів Ставку

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У вівторок, 4 червня, відбулося чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому були присутні головком ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента Володимира Зеленського в Telegram-каналі.

"Після повернення до Києва найперше провів Ставку, щоб отримати всі оновлення щодо змін на полі бою. Заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського про ситуацію на основних напрямках", - написав Зеленський.

Окрім того, на Ставці були доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. Зокрема, мова йшла про боротьбу з російськими "орланами", "ланцетами" й іншими дронами та розвиток власних технологій безпілотників та РЕБ.

"Ми також визначили пріоритетні напрямки для розміщення очікуваних систем ППО", - повідомив президент.

Також на Ставці був присутній начальник Генштабу Анатолій Баргилевич. Він доповів про стан підготовки, комплектування озброєнням та особовим складом бригад і резервів.

Голови Харківської, Сумської та Чернігівської військових адміністрацій доповіли про подальше зведення фортифікацій, захист важливих об’єктів, зокрема генерації, та поточний стан забезпечення людей світлом.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, з початку травня Росія розпочала повторну наступальну операцію в Харківській області. Росіяни змогли дійти до міста Вовчанськ. Там подекуди тривають вуличні бої, однак ЗСУ змогли відновити деякі свої позиції.

Станом на 4 червня, за даними Генштабу, Росія посилила обстріли прикордонних населених пунктів у Чернігівській та Сумській областях.

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