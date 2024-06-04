Обсудили приоритетное размещение новых систем ПВО: Зеленский провел Ставку

"По возвращении в Киев в первую очередь провел Ставку, чтобы получить все обновления по поводу изменений на поле боя. Заслушал доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на основных направлениях", - написал Зеленский.

Кроме того, на Ставке были доклады министра обороны Рустема Умерова, министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина. В частности, речь шла о борьбе с российскими "орланами", "ланцетами" и другими дронами и развитии собственных технологий беспилотников и РЭБ.

"Мы также определили приоритетные направления для размещения ожидаемых систем ПВО", – сообщил президент.

Также на Ставке присутствовал начальник Генштаба Анатолий Баргилевич. Он доложил о состоянии подготовки, комплектования вооружением и личным составом бригад и резервов.

Главы Харьковской, Сумской и Черниговской военных администраций доложили о дальнейшем возведении фортификаций, защите важных объектов, в частности генерации, и текущем состоянии обеспечения людей светом.

Ситуация на фронте

Напомним, с начала мая Россия начала повторную наступательную операцию в Харьковской области. Россияне смогли дойти до города Волчанск. Там иногда продолжаются уличные бои, однако ВСУ смогли восстановить некоторые свои позиции.

По состоянию на 4 июня, по данным Генштаба,Россия усилила обстрелы приграничных населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях.

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