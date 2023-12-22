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Обговорили питання від військових. Зеленський провів нараду з Умєровим та його командою

Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Рустемом Умєровим та його командою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, під час наради було обговорено розв'язання питань, які задають українські військові. 

"Питання мотивації, питання визначеності термінів служби, питання поповнення. Сили оборони тримаються на людях. А люди – це дух і зброя. Обидва компоненти ми маємо забезпечити. Дякую всім, хто допомагає!" - сказав президент.

Мобілізація в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні продовжується мобілізація. Нещодавно в країні прийняли рішення змінити порядок її проведення, а Верховна рада розробляє законопроєкт, до якого вносить ініціативи військових.

Як розповів Володимир Зеленський, Генштаб попросив додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, що коштуватиме Україні додаткових 500 млрд гривень. 

РБК-Україна спитало військового експерта, чи потрібна додаткова мобілізація та навіщо. Більше про це у нашому матеріалі.

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Війна Росії проти України