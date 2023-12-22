Обсудили вопросы от военных. Зеленский провел совещание с Умеровым и его командой

По словам Зеленского, во время совещания было обсуждено решение вопросов, которые задают украинские военные.

"Вопросы мотивации, вопросы определенности сроков службы, вопросы пополнения. Силы обороны держатся на людях. А люди – это дух и оружие. Оба компонента мы должны обеспечить. Спасибо всем, кто помогает!" – сказал президент.

Мобилизация в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину продолжается мобилизация. Недавно в стране было принято решение изменить порядок ее проведения, а Верховная рада разрабатывает законопроект, в который вносит инициативы военных.

Как рассказал Владимир Зеленский, Генштаб попросил дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек, что обойдется Украине в дополнительные 500 млрд гривен.

РБК-Украина спросила военного эксперта, нужна ли дополнительная мобилизация и зачем. Больше об этом в нашем материале.

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