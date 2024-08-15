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Обговорили підтримку України у боротьбі з РФ: Єрмак зустрівся з представниками громадських організацій

Четвер 15 серпня 2024 10:48
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Обговорили підтримку України у боротьбі з РФ: Єрмак зустрівся з представниками громадських організацій Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із представниками громадських організацій, у ході якої обговорювались важливі питання підтримки України в боротьбі з повномасштабною російською агресією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента.

На зустрічі були присутні директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук, голова правління Мережі захисту національних інтересів "АНТС" Ганна Гопко, керівниця НАКО Олена Трегуб, керівниця благодійного фонду Dignitas Люба Шипович, директор Центру глобалістики Михайло Гончар, керівниця проєкту Victory Drones фонду Dignitas та директорка Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська.

"Надзвичайно важливо об’єднати зусилля держави та громадянського суспільства для досягнення нашої спільної мети - завершення війни українською перемогою й на українських умовах. Працюємо над посиленням безпекових гарантій для України, санкційною політикою проти агресора та розвитком оборонних можливостей нашої держави", - зазначив Єрмак.

Обговорили підтримку України у боротьбі з РФ: Єрмак зустрівся з представниками громадських організацій

Зазначається, що разом із заступниками керівника Офісу президента Миколою Точицьким та Іриною Мудрою, радниками Дмитром Литвином, Дарією Зарівною та Владиславом Власюком, а також заступником директора Департаменту міжнародного співробітництва та представництва Міністерства юстиції України Миколою Юрловим обговорювались питання шляхів збереження та посилення підтримки України, розвиток технологій у сфері безпеки й оборони, а також зміцнення можливостей ЗСУ.

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Андрій Єрмак
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