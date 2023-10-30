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Обговорили оборонні потреби ЗСУ: Зеленський зустрівся з конгресменами США

Фото: президент України Володимир Зеленський зустрівся з делегацією конгресменів США (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією американських конгресменів. Однією з тем обговорень стали оборонні потреби українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Telegram.

Зеленський зазначив, що Україна завжди цінувала та цінує підтримку Республіканської та Демократичної партій Конгресу Сполучених Штатів Америки. При цьому наша країна розраховує, що США й надалі продовжуватимуть допомагати їй у боротьбі проти російського терору.

"Поінформував конгресменів про ситуацію на передовій, наші успішні оборонні та наступальні дії, а також першочергові оборонні потреби", - розповів президент.

Він уточнив, що обговорив з конгресменами ключові напрями подальшої американської допомоги Україні у сфері безпеки та оборони.

"З перших днів повномасштабного вторгнення підтримка США допомогла зупинити агресора та об'єднати світ. Міцна та довгострокова допомога стане запорукою загальної перемоги та відновлення стабільності в Європі та світі", - резюмував Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно новим спікером Палати представників США (нижня палата Конгресу) обрали Майка Джонсона. Він є трампістом та неодноразово виступав проти збільшення допомоги Україні від США.

Також Джонсон виступив проти ідеї Білого дому поєднати нове фінансування допомоги Україні та Ізраїлю в один пакет. Він хоче, щоб конгресмени розглядали такі ініціативи окремо.

 

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиЗбройні сили УкраїниКонгресс США