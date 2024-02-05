Обговорили бізнес, ППО та економіку. Зеленський зібрав Конгрес місцевих та регіональних влад

Як розповіли в ОП, засідання було присвячене розвитку та підтримці аграрного сектору. Учасники також розглянули питання підготовки фахівців робітничих професій і забезпечення підприємств в умовах війни.

"Питання номер один - протиповітряна оборона. Ми будемо її нарощувати вітчизняними системами, передусім засобами радіоелектронної боротьби, і потужними системами західного зразка", - сказав Зеленський.

Окрім цього президент звернувся до економістів і попросив їх знайти формат підтримки бізнесу, який працює відкрито та сплачує податки.

"Я попросив наших економістів і правоохоронців розробити особливий підхід до бізнесу, який повністю працює «в білу». Чесного українського бізнесу, щоб до таких людей на час війни не було питань від податківців і правоохоронців", - підкреслив він.

Візит Зеленського до Кропивницького.

Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Кропивницький.

Там він провів нараду з місцевою владою. У його ході було обговорено ситуацію з переселенцями, а також захист неба над регіоном.

Більш детально про поїздку президента - у матеріалі РБК-Україна.

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