Обсудили бизнес, ПВО и экономику. Зеленский собрал Конгресс местных и региональных властей

Как рассказали в ОП, заседание было посвящено развитию и поддержке аграрного сектора. Участники рассмотрели вопросы подготовки специалистов рабочих профессий и обеспечения предприятий в условиях войны.

"Вопрос номер один – противовоздушная оборона. Мы будем ее наращивать отечественными системами, прежде всего средствами радиоэлектронной борьбы, и мощными системами западного образца", – сказал Зеленский.

Кроме того, президент обратился к экономистам и попросил их найти формат поддержки бизнеса, который работает открыто и платит налоги.

"Я попросил наших экономистов и правоохранителей разработать особый подход к бизнесу, полностью работающему «в белую». Честного украинского бизнеса, чтобы к таким людям на время войны не было вопросов от налоговиков и правоохранителей", - подчеркнул он.

Визит Зеленского в Кропивницкий.

Напомним, сегодня, 5 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Кропивницкий.

Там он провел совещание с местными властями. В его ходе была обсуждена ситуация с переселенцами, а также защита неба над регионом.

Более подробно о поездке президента – в материале РБК-Украина.

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