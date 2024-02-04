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Обговорили атаки дронів та посилення ППО. Зеленський відвідав розташування ПВК "Схід"

Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський побував з робочим візитом у Дніпропетровській області у неділю, 4 лютого. Там він відвідав розташування ПВК "Схід".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Під час візиту Зеленський доповідь командувача ПВК "Схід" Івана Теребухи стосовно прикриття з повітря міст і громад, об’єктів критичної інфраструктури та лінії фронту.

Окрім цього президент та військові обговорили застосування західних і гібридних систем ППО та перспективи посилення ПВК "Схід" з урахуванням майбутніх надходжень озброєння.

Зеленський поспілкувався з військовими й нагородив бойових пілотів.

"Я бачу перед собою потужних воїнів, які захищають наше небо і з неба захищають Україну, наші домівки, наших людей - дітей і дорослих. Дякую за ваші влучні дії, за знищення ворога. Бажаю вам усім здоров’я та перемоги. І побратимам вашим також перекажіть нашу подяку", - сказав Зеленський.

Зеленський на позиціях ЗСУ у районі Роботиного Запорізької області

Президент України Володимир Зеленський приїхав на позиції українських військових у районі Роботиного, що на Запорізькому напрямку 4 лютого. Село було звільнено від окупантів у серпні 2023 року.

Зазначимо, незважаючи на звільнення, російські війська постійно атакують позиції українських сил у районі Роботиного Запорізької області, намагаючись повернути село під свій контроль. Остання доба не була винятком - ЗСУ відбили одну атаку ворога.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року Зеленський приїздив на Куп'янський напрямок у Харківській області. Глава держави побував у передовому командному пункті.

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