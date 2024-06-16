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Не обговорення миру. У МЗС Чехії назвали мету саміту у Швейцарії

Фото: у МЗС Чехії назвали мету саміту у Швейцарії (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Головна мета саміту миру у Швейцарії, який проходить 15-16 червня, полягає не в обговоренні миру. Це є великий сигнал глобальної підтримки мирного плану України.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Чехії Ян Маріан, пише РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Це великий сигнал підтримки України. Ми вважаємо надзвичайно важливим показати ту довгострокову підтримку українського мирного плану", - сказав він.

Важливим, за його словами, є те, що процес буде продовжуватися "і, можливо, одного дня до нього буде залучена і Росія".

"Це не обговорення миру, це обговорення підтримки українського мирного плану", - зазначив Маріан.

Саміт миру у Швейцарії

15-16 червня у Швейцарії відбувається саміт миру. У ньому беруть участь понад 100 країн, але без участі Росії.

Зокрема, 16 червня, як розповіли в Офісі президента, планується робота над дорожньою карткою з важливих питань безпеки.

При цьому, як зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба, роботу над спільною декларацією на саміті миру вже завершено. Країни зможуть приєднатися до неї навіть після першого саміту.

Додамо, що раніше в розпорядження Reuters потрапив проект спільної декларації учасників саміту. В комюніке наголошується на трьох важливих моментах.

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