В обговоренні української формули миру у Давосі візьмуть участь понад 80 делегацій

Україна та Швейцарія 14 січня проведуть у Давосі четверту зустріч радників з національної безпеки, на якій обговорюватиметься українська формула миру.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу парламенту Швейцарії.
"Мета конференції, співголовами якої стануть федеральний радник Ігнаціо Кассіс та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, - завершити переговори на рівні радників з національної безпеки про принципи міцної та справедливої співпраці для миру в Україні. Ці принципи мають лягти в основу наступних етапів мирного процесу" , - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в обговоренні візьмуть участь понад 80 делегацій. Ключові принципи формули миру обговорювалися у десяти робочих групах.
"Швейцарія бере участь у робочих групах з ядерної безпеки, продовольчої безпеки та підтвердження закінчення війни. Слідом за першими трьома зустрічами в Копенгагені, Джидді та на Мальті на четвертій зустрічі в Давосі будуть представлені результати роботи робочих груп та наступні кроки", - йдеться у повідомленні.
Українська формула миру
Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.
Зокрема, вона передбачає:
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