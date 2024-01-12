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В обсуждении украинской формулы мира в Давосе примут участие более 80 делегаций

Фото: в обсуждении украинской формулы мира будут участвовать 80 делегаций (facebook.com/worldeconomicforum)
Автор: Константин Широкун

Украина и Швейцария 14 января проведут в Давосе четвертую встречу советников по национальной безопасности, на которой будет обсуждаться украинская формула мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента Швейцарии.

"Цель конференции, сопредседателями которой станут федеральный советник Игнацио Кассис и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, - завершить переговоры на уровне советников по национальной безопасности о принципах прочного и справедливого сотрудничества для мира в Украине. Эти принципы должны лечь в основу следующих этапов мирного процесса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в обсуждении примут участие более 80 делегаций. Ключевые принципы формулы мира обсуждались в десяти рабочих группах.

"Швейцария участвует в рабочих группах по ядерной безопасности, продовольственной безопасности и подтверждению окончания войны. Вслед за первыми тремя встречами в Копенгагене, Джидде и на Мальте на четвертой встрече в Давосе будут представлены результаты работы рабочих групп и последующие шаги", - говорится в сообщении.

Украинская формула мира

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

В частности, она предусматривает:

  • радиационную и ядерную сохранность (выход РФ с местности ЗАЭС, отказ от ядерных опасностей);
  • продовольственную безопасность (расширение зерновой инициативы);
  • энергетическую безопасность;
  • освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");
  • исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
  • вывод российских войск и прекращение боевых действий;
  • справедливость;
  • экоцид, потребность немедленной защиты природы;
  • недопущение эскалации;
  • фиксацию окончания войны.

 

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