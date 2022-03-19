Как обезопаситься от негативного влияния смога: советы Минздрава

В Киеве сегодня большинство жителей проснулась от запаха дыма - смога. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как защитить себя от его негативного влияния.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.
Как известно, смог - один из видов загрязнения воздуха, который может быть опасным для уязвимых групп населения: детей, лиц пожилого возраста и тех, кто имеет хронические заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.
Как отметили в Минздраве, по данным Киевского городского центра контроля и профилактики болезней, по состоянию на 13:00 в Киеве зафиксированы показатели в воздухе, которые соответствуют установленным нормам.
Как защититься от негативного влияния смога:
Следите за объявлением мы и прогнозом официальных органов власти относительно качества воздуха. Если ситуация не благоприятная, оставайтесь дома и закройте окна;
Отмечается, что первыми признаками негативного влияния смога могут быть першение в горле, раздражение слизистых носа, глаз, затруднение дыхания.
Поэтому, если вы почувствовали признаки отравления газами:
Ранее мы сообщали, что утром Киев и область накрыл смог. Его концентрация в воздухе была превышена более чем в 32 раза.
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