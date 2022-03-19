Как обезопаситься от негативного влияния смога: советы Минздрава

Как известно, смог - один из видов загрязнения воздуха, который может быть опасным для уязвимых групп населения: детей, лиц пожилого возраста и тех, кто имеет хронические заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Как отметили в Минздраве, по данным Киевского городского центра контроля и профилактики болезней, по состоянию на 13:00 в Киеве зафиксированы показатели в воздухе, которые соответствуют установленным нормам.

Как защититься от негативного влияния смога:

Следите за объявлением мы и прогнозом официальных органов власти относительно качества воздуха. Если ситуация не благоприятная, оставайтесь дома и закройте окна;

Если вам нужно выйти на улицу, наденьте защитные очки и маску;

Если вы выходили на улицу, не забудьте принять душ;

Проводите влажную уборку минимум раз в сутки;

Избегайте чрезмерной физической активности в условиях смога;

Откажитесь от проветривания квартиры;

По возможности пейте много воды;

Если вы имеете заболевания органов дыхательной системы, заботьтесь о том, чтобы у вас с собой всегда были необходимые лекарства.

Отмечается, что первыми признаками негативного влияния смога могут быть першение в горле, раздражение слизистых носа, глаз, затруднение дыхания.

Поэтому, если вы почувствовали признаки отравления газами: