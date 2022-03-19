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Как обезопаситься от негативного влияния смога: советы Минздрава

Как уберечься от насликов смога (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве сегодня большинство жителей проснулась от запаха дыма - смога. В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как защитить себя от его негативного влияния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

Как известно, смог - один из видов загрязнения воздуха, который может быть опасным для уязвимых групп населения: детей, лиц пожилого возраста и тех, кто имеет хронические заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Как отметили в Минздраве, по данным Киевского городского центра контроля и профилактики болезней, по состоянию на 13:00 в Киеве зафиксированы показатели в воздухе, которые соответствуют установленным нормам.

Как защититься от негативного влияния смога:

Следите за объявлением мы и прогнозом официальных органов власти относительно качества воздуха. Если ситуация не благоприятная, оставайтесь дома и закройте окна;

  • Если вам нужно выйти на улицу, наденьте защитные очки и маску;
  • Если вы выходили на улицу, не забудьте принять душ;
  • Проводите влажную уборку минимум раз в сутки;
  • Избегайте чрезмерной физической активности в условиях смога;
  • Откажитесь от проветривания квартиры;
  • По возможности пейте много воды;
  • Если вы имеете заболевания органов дыхательной системы, заботьтесь о том, чтобы у вас с собой всегда были необходимые лекарства.

Отмечается, что первыми признаками негативного влияния смога могут быть першение в горле, раздражение слизистых носа, глаз, затруднение дыхания.

Поэтому, если вы почувствовали признаки отравления газами:

  • прополощите горло солевым раствором;
  • в случае ухудшения состояния обратитесь к врачу.

Ранее мы сообщали, что утром Киев и область накрыл смог. Его концентрация в воздухе была превышена более чем в 32 раза.

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КиевМинистерство здравоохранения Украины